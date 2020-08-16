永光旗下兩幢銅鑼灣商廈減租三成兼轉型抗「疫」

新冠肺炎疫情令香港不同行業受影響，銅鑼灣持有兩幢銀座式商廈的永光地產，因應疫情關係而為旗下物業永光商業大廈和永光中心轉型，且調整租金叫價逾30%，至每方呎30餘元，均低於市價。

以往主打飲食主題的銅鑼灣軒尼詩道499號的永光商業大廈，早前率先將大廈轉型為醫務大樓，每層面積約1,300方呎，意向呎租由約45元減至約30餘元，適合作醫療集團總部、化驗所或診所等。

另外，位處銅鑼灣登龍街28號的永光中心亦由餐飲大廈轉型為綜合商業大樓，令租戶組合更多元化。物業樓面除了可作傳統辦公室之用，亦適合作為樓上舖經營零售或婚紗攝影等行業，叫租每方呎同45元減至約30餘元，全面協助傳統租戶可以相宜成本進駐核心區。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020