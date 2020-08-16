中美科技戰：傳華為或很快推出鴻蒙系統手機

內地傳媒引述消息透露，隨着HMS(華為終端雲服務)生態高速增長，以及外部環境壓力，華為已經開始考慮更多的自主終端計劃，例如搭載鴻蒙系統的手機。

消息又提到，華為之所以遲遲沒有推出鴻蒙系統手機，其中一個主要原因是，生態系統的可支持應用程式(App)比較少，可能導致用戶的接受程度不高，惟隨着HMS快速發展，這個問題已有了很大的解決。

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