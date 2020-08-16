去年全球相機市佔排名　龍頭Canon升至45.4%

外國傳媒引述數據指出，2019年全球相機市佔排行前5名按年有不少變化。

第一名仍是業界龍頭Canon，擁有接近一半的市佔率，且對比2018年增加了2.4%，市佔率累升至45.4%。Sony則在2019年首度超越Nikon，市佔率微升至20.2%，全年上升0.9%；Nikon去年市佔率下滑1.6%，整體降至18.6%。

排行第四、第五的分別是富士與Panasonic，兩者市佔率皆是4.7%，前者全年下滑0.4%，後者則維持不變。至於近期遭到出售的Olympus在2018年原本是第五位，如今因銷量下滑，被擠出首5名。

不過，對於相機品牌來說，2019年不好過，全年出貨數量僅1,483萬台，跌了22%。今年碰上疫情更慘不忍睹，根據日本相機影像器材工業協會數據顯示，今年上半年數碼相機總出貨量僅351萬部，對比去年同期少了51.9%，是協會於2000年開始公布數據以來，史上最低的成績。

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