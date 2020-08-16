做大金融業！傳國泰君安申請公募基金牌

內地傳媒引述多位業內人士消息報道，部分大型券商已開始籌備申請公募基金牌照，最新一期《基金公司申請審核公示表》顯示，國泰君安資產管理遞交了開展公募基金管理業務資格審批申請。

多位業內人士對此評論，「一參一控」限制的放寬，未來大型券商將可能陸續入局，這將帶來公募參與主體的多元化，提升公募在資產管理行業佔比，並為普通投資者帶來更豐富的產品和服務。

回看中國證監會是於上個月，發布修訂的公募基金管理新規(徵求意見稿)，優化了公募牌照制度，放寬「一參一控」限制，目前已有部分大型券商有意願申請公募牌照，部分公司已啟動了內部流程。報道沒有具體說明有哪些券商。

根據7月31日公布的新規草案，中國計劃適當放寬「一參一控」限制，允許同一主體同時控制一家基金公司和一家公募持牌機構。

報道指，未來券商可能在股票ETF等權益類產品、公募REITs等創新產品方面優先布局。根據證監會7月31日的聲明，意見反饋截止時間為2020年8月30日。

所謂「公募基金」，是受政府主管部門監管，向非特定投資者公開發行證券投資基金。

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