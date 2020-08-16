【零售浩劫】英快速時尚巨頭Topshop中環旗艦店即將關門

英國快速時尚巨頭Topshop在一個月前傳出不再續租位於中環的旗艦店，周日Topshop正式在其社交平台發文公布「WE'RE CLOSING SOON(關店在即)」，並感謝支持者長久以來的愛護。

在7月上旬，市傳Topshop在今年10月約滿後便關閉座落中環的最後一間香港分店，將撤出香港實體店市場，只維持網上服務。資料顯示，該旗艦店於2013年中開幕。

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