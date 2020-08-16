買股小心！內地散戶借錢炒股　出現過熱徵兆

投資者小心股市過熱，一旦A股炒爆，港股亦難有好日子過。！除了上周有報道指A股散戶狂借貸炒股外，南韓散戶亦狂買內地股票，加上深圳創業板註冊制首批新股敲定下周一(24日)登場，自此創業板每日股價的漲跌幅限制將倍增至20%，創業板新股上市首5個交易日更不為漲跌幅設限，意味市場情緒可能急升溫，惟基本因素恐未能提供支持，尤其中國銀保監會主席郭樹清連日發聲，警告金融機構的壞帳可能大幅增加。

【南韓7月18億資金湧A股創新高】

據報道，韓國證券預託院數據顯示，當地投資者7月份淨買入約2.39億美元(約18.6億港元)的中國股票，創歷來單月新高，亦為6月份淨買入規模的近兩倍，反映投資A股的南韓股民與日俱增。分析指，內地政府刺激經濟的決心、引入資金流動性及股價低估等因素，均屬A股的吸引力所在。儘管中美兩國矛盾不斷激化，但無損第三季A股持續向好的預期。

作為A股利好因素之一，深圳創業板註冊制首批企業已定於下周一上市，截至上周四(13日)為止，創業板改革下已有23家首次公開發行(IPO)企業註冊生效。其中，18家已完成公開認購，即使上市日待定，但算是手握首批新股的「入場券」。若參考上海科創板註冊制首批新股的開鑼日表現來看，各股份收市較招股價的漲幅中位數為1.09倍，首5日漲幅中位數亦逾一倍，故內地券商普遍估計新股認購反應熱烈。

【郭樹清警告壞帳】

不過，疫情始終令金融市場危機四伏，郭樹清周日再度預警，疫後資產質量加倍變劣是不可避免，並揚言世界或走到金融危機邊緣，尤其以美元為主導的國際貨幣體系中，要面對美國推行前所未有的無限量化寬鬆政策，料產生難以想像的負面影響。新興經濟體可能面臨輸入性通脹、外幣資產縮水、匯率及資本市場震盪等多重壓力。由於金融財務反應滯後，銀行業不良資產將陸續暴露。故他重申，要盡最大可能提早處置不良資產，慎防高風險的影子銀行活動反彈。

【內地散戶借錢炒股】

事實上，根據彭博上周報道，為了助經濟脫離疫情衝擊，中國人民銀行(即中國央行)向經濟體系挹注大量資金，鬆綁對影子銀行的管制，以支持陷入困境的中小企業和家庭。儘管中國央行要求這些資金不得用於炒房和炒股，但民眾總有辦法將從銀行取得的低息貸款轉去炒股，不但使中國家庭負債飆升，銀行也面臨壞帳風險。

在上海私募股權基金任職的Eric Zhang透露，今年6月親身造訪一家中國大型銀行，以4厘的利率借貸40萬元人民幣。儘管銀行方面要求他簽署文件，不得將資金用於投資股市和樓市，但幾天後Zhang找到一名商人，幫他安排一筆「假買賣」，把他自銀行借來的錢轉入他的證券帳戶。他說：「我不認為銀行可以追蹤到這筆錢，確認錢的實際用途。」他將這筆錢拿去買股票，一個月內的報酬率高達6%。

報道指出，像Zhang的例子於內地比比皆是。惟對負債已超過資產的家庭、甚至是放款機構而言，是危險的做法。

在疫情期間，由於有上千萬內地民眾失業，向銀行或融資平台借貸的情況激增，槓桿率也隨之飆升。今年第2季內地家庭負債佔國內生產總值(GDP)比率升至創紀錄的59.7%，較2012年增加1倍。一旦散戶在股市慘賠，對經濟可能產生漣漪效應。

【港股本周料橫行】

港股方面，恒指季檢結果於上周五(14日)正式出爐，市場原預期消息能為港股「沖喜」，惟美國總統特朗普日前揚言，正研究封殺阿里巴巴在內的中國企業。分析相信，美國針對中企的行動未見停止，科技股走勢恐偏弱，料港股短期上落市格局不變。

港股美國預託證券(ADR)上周五幾乎全線下挫，騰訊控股再度下試500元關，收報502.8元，較香港收市價低3.7元；滙豐控股ADR收報34.54元，較港低0.16元。按比例計算，恒生指數周一開市跌約百點。

【外資撤離內地股市】

俄羅斯上周公布已開始生產新冠肺炎疫苗，市場避險需求下降，金價亦回落至每安士2,000美元樓下。據富瑞金融統計顯示，截至上周三為止一周，市場風險胃納回升，資金重新流入股票基金市場，其中已發展市場股票基金最獲投資者垂青，錄得逾92億美元(約717億港元)淨流入，惟新興市場股票基金則「失血」91億美元(約709億港元)。當中，中國股票基金連續四周錄得資金淨流出，累計金額逾42億美元(約317億港元)，可見國際投資者對內地股市仍有戒心。

大市方面，陳氏認為，近期新舊經濟股輪流炒，惟因大市缺乏重大利好消息，加上大多數舊經濟企業業績不濟，市場又普遍觀望中美後續發展，故料港股短期只會於二萬五關徘徊。

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