新盤動向：柏蔚山周末連沽兩伙 套現逾8464萬
2020年08月16日 17:38
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柏蔚山
豪宅承接力不俗。新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，周六、日兩天連沽2伙高層四房戶，合共套現8,464.1萬港元。其中2座32樓F室，實用面積1,033方呎，成交價4,294.6萬，呎價41,574元。項目一房、兩房及三房戶已全數沽清，僅餘極小量四房宅及複式單位待售。樓盤由開售至今已累沽602伙，佔可售單位近99%，套現逾153億元。
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