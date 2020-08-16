太古城周末至少兩宗買賣　連錄劈價成交

藍籌屋苑減價吸客，周末期間續錄二手成交。中原趙鴻運稱，屋苑啟天閣中層G室，實用面積680方呎，三房間隔，望內園及寫字樓景，年初時已叫價1,600萬港元放盤，早前已降價至1,428萬元，終再減至1,380萬元售出，呎價約20,294元。

美聯吳肇基指，該盤南海閣低層另一個實用面積488方呎單位，去年曾叫價1,200萬元放售，累減230萬元，終售970萬元，呎價約19,877元。

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