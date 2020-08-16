辣招鬆綁後即沽！啟德1號及MONTEREY連錄二手轉讓

新盤辣招鬆綁後，業主加快套現離場。市場消息稱，啟德1號(II)5座高層一房單位，實用面積375方呎，以約800萬港元售出，呎價21,333元。原業主持貨僅約3年，辣招期滿即沽貨，帳面賺約100萬元，單位升值約15%。

中原伍錦基另稱，將軍澳MONTEREY第1座高層F室，實用面積546方呎，兩房間隔，以950萬元沽出，呎價17,399元。原業主7月才叫價1,100萬元放售，劈價150萬元沽貨，持貨3年多帳面賺168萬元，物業期內升值逾20%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020