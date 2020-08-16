中國海洋發展全年少賺35%

該公司提醒，其核數師利安達劉歐陽(香港)會計師事務所已就初步公告有關年度綜合財務狀況報表、綜合全面收益表、綜合權益變動表及相關附註數字，與該公司於該年度綜合財務報表草稿所載的金額核對一致。惟利安達劉歐陽就此履行的工作，並不構成按照香港會計師公會頒布的香港審計準則、香港審閱應聘服務準則，或香港保證應聘服務準則所進行的保證應聘服務，因此利安達劉歐陽並未就初步公告發表任何保證。

該公司的外聘核數師已同意年度業績，包括有關集團綜合全面收益表、綜合財務狀況表，及其相關附註的財務數字。年度經審核全年業績已由公司審核委員會審閱，並於8月14日獲董事會批准。與今年6月底披露未經審核年度業績相比，當時公布盈利約2,407.7萬元。

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