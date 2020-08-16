【零售浩劫】俊文寶石6個月蝕5139萬　港旗艦店已關閉

俊文寶石稱，香港零售業增長動力仍然疲弱，該集團對奢華珠寶市場中長期發展維持審慎樂觀態度。在香港政局動盪的情況下，在今年第一季已關閉位於國際金融中心商場的旗艦店。不過，該集團亦設法將業務打入中國巿場，預期日後中國巿場所佔比例將會上升。展望將來，董事會及管理層預計營商環境仍充滿挑戰，卻對該集團整體前景抱持審慎樂觀態度。

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