十大屋苑兩日共錄20宗成交　按周升43%

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑於周六、日兩天共錄得20宗成交，較對上一周同期再升42.9%，並連續兩周錄得上升，更創14周以來新高。

他指出，由於近日市場上未有新盤開售，在剛性需求高企下，加上低息環境持續，部分新盤向隅客開始回流二手市場，帶動新界區上車盤交投轉旺。同時，港島及九龍區中價物業亦有承接，交投屬平穩發展，可見換樓客亦開始起動。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020