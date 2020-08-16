嘉湖山莊套三房戶　放盤不足一日減至680萬沽

二手購買力釋放，個別屋苑交投稍為回升。天水圍嘉湖山莊周末兩日暫錄至少5宗買賣，市場消息透露，其中賞湖居6座高層單位，實用面積636方呎，套三房間隔，望中央公園景，向為收租物業，上周五(14日)晚上才交吉叫價688萬港元放售。由於同類型放盤少有，即引來多組客洽購，不足1日即售680萬元，呎價約10,692元。

事實上，該盤8月才錄約10餘宗買賣，交投量較往月明顯放緩。現時「無樓睇」兩房放盤，叫價最低由490萬元起。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020