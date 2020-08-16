中創環球折讓15%配股 淨籌740萬
2020年08月16日 19:49
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中創環球(01678)公布根據一般授權配售新股，上周五(14日)交易時段後與5位獨立第三方的認購人訂立協議。據此，中創環球有條件同意配發共約1.43億股認購股份，佔經擴大已發行股本約6.19%，每股認購價0.054元，較收市價0.064元折讓約15.63%。
中創環球指，有需要籌集資金以支付境外債務及應付款項。董事已考慮各種集資方式，認叁認購事項為該公司在不產生利息及經常性成本的情况下，籌集資本的良機。
認購事項所得款項淨額估計約740萬元，其中約300萬元將用於償還債務或利息，餘額將用作集團營運資金，或倘有合適機會，則用於收購。5位獨認購人分別為韓風、戴梓浩、陳德榮、李創及胡日恆。
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