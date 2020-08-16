中創環球折讓15%配股　淨籌740萬

中創環球指，有需要籌集資金以支付境外債務及應付款項。董事已考慮各種集資方式，認叁認購事項為該公司在不產生利息及經常性成本的情况下，籌集資本的良機。

認購事項所得款項淨額估計約740萬元，其中約300萬元將用於償還債務或利息，餘額將用作集團營運資金，或倘有合適機會，則用於收購。5位獨認購人分別為韓風、戴梓浩、陳德榮、李創及胡日恆。

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