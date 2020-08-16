受惠宅經濟！阿里及京東本周放榜　盈利料有增長

近期新聞多多的阿里將於本周三(19日)公布截至6月底止2021年度首財季業績。彭博按多間券商預測得出的中位數顯示，料該公司首財季收入按年增長28.87%至1,481.43億元人民幣(下同)，非國際財務報告準則(non-IFRS)純利按年增長8.38%至362.59億元。

受惠「宅經濟」潮流和618購物節，普遍券商預計阿里首財季業績持續強勢。大和預期，電商平台天貓成交額按年增長26%，當中快速消費品、服飾及電子類產品銷量復甦加快，帶動首財季佣金收入按年增長18%。而直播平台銷售額亦會按年升2.5倍，並提升6月網上銷售額。市場關注的雲業務方面，該行預期首財季收入將按季相若，約120億元。該行相信，內地經濟數碼化趨勢持續，促使雲業務增長勢頭強勁。

中金則認為，部分商戶願意增加網上營銷預算，以抵銷線下銷售弱的表現，令阿里首財季收入增長勢頭顯著。不過，阿里在618購物節給予商家的優惠幅度較往年大，加上釘釘等創新業務的虧損隨着使用量上升而增加，或導致公司除息稅攤銷前溢利(EBITA)按年增長放緩至17%，低於市場預期。

至於另一家電商京東集團會於周一(17日)公布赴港上市後首份業績。交銀國際上月底發表報告預計，該公司次季non-IFRS純利按年增長5%至37.41億元；自營收入則按年增長25%，其中電器和非電器產品分別按年升18%及40%。該行指出，旗下電商平台「京喜」用戶活躍度創新高，月活躍用戶達2.45億，料電商服務收入和物流收入可分別增長27%及81%。

信誠證券聯席董事張智威認為，阿里目前壟斷內地電商行業，且涉及雲計算、媒體娛樂等領域，從企業質素和增長潛力分析，阿里值博率較京東高。至於市場憂慮美國總統特朗普揚言或進一步制裁阿里在內的中資企業，或對股價造成下行壓力，張氏則指，阿里近期股價偏軟，反映相關因素逐漸被市場消化，加上成功「染藍」及季度業績向好等利好消息，應有助股價向上，故不太擔心股價表現。

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