港股前瞻：受累特朗普 短期料維持上落市
2020年08月16日 20:17
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恒指季檢結果於上周五(14日)正式出爐，市場原預期消息能為港股「沖喜」，惟美國總統特朗普日前揚言，正研究封殺阿里巴巴(09988)在內的中國企業。分析相信，美國針對中企的行動未見停止，科技股走勢恐偏弱，料港股短期上落市格局不變。
港股美國預託證券(ADR)上周五幾乎全線下挫，騰訊控股(00700)再度下試500元關，收報502.8元，較香港收市價低3.7元；滙豐控股(00005)ADR收報34.54元，較港低0.16元。按比例計算，恒生指數周一(17日)開市跌約百點。
俄羅斯上周公布已開始生產新冠肺炎疫苗，市場避險需求下降，金價亦回落至每安士2,000美元樓下。據富瑞金融統計顯示，截至上周三(12日)為止一周，市場風險胃納回升，資金重新流入股票基金市場，其中已發展市場股票基金最獲投資者垂青，錄得逾92億美元(約717億港元)淨流入，惟新興市場股票基金則「失血」91億美元(約709億港元)。當中，中國股票基金連續4周錄得資金淨流出，累計金額逾42億美元(約317億港元)，可見國際投資者對內地股市仍有戒心。
悠誠資產管理首席投資總監陳炳強稱，「北水」掃貨和被動基金的資金泊入短期有助刺激阿里、小米(01810)及藥明生物(02269)股價做好。由於近期新經濟股受累中美關係而於高位回落不少，阿里值博率最高，短線可藉「染藍」消息再炒一轉。惟他提醒，華府隨時對中企實施新一輪制裁，籲投資者緊貼最新消息及適時止賺。
大市方面，陳氏認為，近期新舊經濟股輪流炒，惟因大市缺乏重大利好消息，加上大多數舊經濟企業業績不濟，市場又普遍觀望中美後續發展，故料港股短期只會於二萬五關徘徊。
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