港股前瞻：受累特朗普　短期料維持上落市

俄羅斯上周公布已開始生產新冠肺炎疫苗，市場避險需求下降，金價亦回落至每安士2,000美元樓下。據富瑞金融統計顯示，截至上周三(12日)為止一周，市場風險胃納回升，資金重新流入股票基金市場，其中已發展市場股票基金最獲投資者垂青，錄得逾92億美元(約717億港元)淨流入，惟新興市場股票基金則「失血」91億美元(約709億港元)。當中，中國股票基金連續4周錄得資金淨流出，累計金額逾42億美元(約317億港元)，可見國際投資者對內地股市仍有戒心。

大市方面，陳氏認為，近期新舊經濟股輪流炒，惟因大市缺乏重大利好消息，加上大多數舊經濟企業業績不濟，市場又普遍觀望中美後續發展，故料港股短期只會於二萬五關徘徊。

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