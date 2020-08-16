中國恒大料上半年核心淨利潤跌37%

公司解釋，上半年度利潤下降主要是由於受新冠狀病毒疫情爆發影響，集團進行了全國促銷活動實施銷售價格優惠及同期營銷費用上升，期間外匯匯率波動引起的外匯虧損，以及附屬公司對新能源汽車的投入引起的合併報表虧損所導致。

儘管上述的利潤按年下降，集團於截至上半年錄得之核心業務淨利潤及淨利潤對比2019年下半年的核心業務淨利潤及淨利潤有所增長，其中核心淨利潤較去年下半年增長約86%，淨利潤較去年下半年增長約1.3倍。

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