全球經貿戰：日企去年已加快擴大東南亞產能

外國傳媒報道，日本貿易振興機構JETRO於7月30日發表報告顯示，去年底曾進行調查，發現有愈來愈多的日本企業將東南亞當作中美之爭的「避風港」，有近半日企表示，考慮在未來3年內擴大在越南的產能。

JETRO在去年11至12月期間，曾調查9,975間對海外業務有濃厚興趣的日企，其中有回覆的3,562間當中，41%表示有意在未來3年擴大在越南的產能，較2018年同期調查多了5.5個百分點；36.3%有意擴大在泰國的產能，而有意在3年內擴大在中國產能的雖然仍有48.1%，但較2018年同期少了7.3個百分點。

報告指出，2018年以來，中美緊張關係已讓日企投資東南亞速度加快，也縮減在中國的產能；2017年時，日本對東南亞與中國投資額的差距為102億日圓，到了2019年，差距已擴大至204億日圓。

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