【地產專題】疫情全面衝擊新盤、二手樓、舖市

新冠肺炎第三波疫情大爆發，衝擊香港樓市。政府自上月底開始收緊禁聚令，發展商隨即拖慢推盤步伐，根據東網統計，8月首半個月全港新盤合共僅錄逾550宗成交，較上月同期逾800宗，大幅跌逾三成。由於中價盤減慢推售，期內銷量主要來自上車細單位，平均每伙交易金額只約700餘萬港元，較7月急挫逾40%。

據一手銷售資訊網資料，本月新盤交投明顯以上車細戶主導，令單月平均每戶做價跌穿千萬元關口，屬近7個月以來首次。暫錄交投量主要來自恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，該盤自月初開始以疫情價推出發售，首兩輪銷售暫已沽出369個單位，套現約17億元。

由於項目售出單位全屬開放式至兩房細戶，平均每伙做價僅約460萬元，最高成交價約728.84萬元。不過，若以呎價計算，該盤表現相當理想，暫時售出單位的平均成交呎價約為14,237元，最高呎價更達19,163元。發展商亦表明，加推單位已逐步加價，稍後可望擺脫「疫情價」。價單顯示，該盤最新推出單位中，部分料已累積加價逾一成。

業界人士認為，受制於疫情反覆及禁聚令等措施仍未放鬆，下半月發展商推盤態度料保持觀望，部分原定有機會登場新盤將延遲推出，料令一手交投量偏淡，最終全月一手交投量可能只有少於1,000宗水平，較上月全月減少。而過去兩日未有大盤加推單位應市，期內僅錄逾20宗一手交投，按周急跌約九成。

【二手：業主議價空間擴大】

二手業主減價吸客，加上市場未有全新大型樓盤推出，刺激藍籌屋苑交投回升。中原表示，過去周六、日十大屋苑錄至少20宗買賣，按周升42.9%，宗數屬近14周以來最多，期內僅茶果嶺麗港城一個項目捧蛋。

天水圍嘉湖山莊兩日錄最多5宗買賣，該行伍耀祖稱，該盤業主普遍願提供約1至3%議價空間，而景湖居11座高層C室套三房戶，實用面積546方呎，以575萬元易手，呎價10,531元。資料顯示，同期數相同面積單位，7月初做價達595萬元，是次成交低約3.4%。

事實上，屋苑上月兩房成交價最低僅約480萬元。祥益謝利官指，現時麗湖居兩房「無樓睇」放盤，叫價最低僅由490萬元起，而可睇樓放盤，開價則由495萬元起。他認為，政府撤辣取消額外印花稅，可令二手市場盤源即時提升。

至於港島中價屋苑鰂魚涌太古城，減幅更為顯著。中原趙鴻運透露，啟天閣中層三房戶，年初開價1,600萬元，累劈220萬元，終以1,380萬元沽，實用面積680方呎計，呎價約20,294元。

此外，業主議幅擴大，個別成交樓價跌幅更急。市場消息稱，紅磡半島豪庭1座高層海景戶，實用面積1,005方呎，減價300萬元，剛以1,800萬元沽出，呎價17,910元。同座對下兩層單位，去年5月以2,230萬元登記沽出，期內跌價約19%。

細價盤疫情期間都有平貨，祥益胡志偉表示，屯門寶怡花園3座中層G室，實用面積415方呎，原業主對後市悲觀，不足兩個月累減42萬元，剛以458萬成交，呎價11,036元，做價低市價11%，屬今年初價位。

【舖市：Topshop棄租中環旗艦店撤港】

零售市道受疫情嚴重影響，再有國際品牌宣布退出香港實體店業務。英國快速時尚巨頭Topshop位於中環的旗艦店，早前已盛傳將不再續租，該公司周日(16日)正式在社交平台公布「WE'RE CLOSING SOON(關店在即)」，並感謝支持者長久以來的愛護。

上述品牌在港的最後一間門市，位於皇后大道中59至65號泛海大廈地下及一樓，舖位總樓面面積約1.2萬方呎，於2013年中開幕。隨着品牌將撤出香港實體店市場，料會只維持網上服務。

零售商戶經營困難，直接打擊商舖等租、售價格持續下跌。中原謝立生表示，永光地產位於銅鑼灣的兩幢銀座式商廈，因應疫症情況調低租金叫價逾30%。其中以往主打飲食主題的軒尼詩道499號永光商業大廈，早前已率先將轉型為醫務大樓，每層面積約1,300方呎，意向呎租由原本約45元，減少至約30餘元，適合作醫療集團總部、化驗所或診所等用途。

至於位處登龍街28號的永光中心，亦由餐飲大廈轉型為綜合商業大樓，務求令租戶組合更多元化。該物業每層樓面約2,045方呎，除了可作傳統辦公室之用，亦適合作為樓上舖經營零售或婚紗攝影等行業，每方呎叫租同樣由原本45元減至約30餘元，希望可協助傳統租戶可以相宜成本進駐核心區。

【「疫」市賣地：西貢住宅地估值達5.7億】

向來屬新界區傳統豪宅地段的西貢區，相隔超過5年後，再有住宅地推出售賣。該幅蠔涌西貢公路近響鐘路地皮，鄰近匡湖居，將於本周五(21日)截標，測量師預期入標反應不會太差，市場估值約4.03億至5.75億元。

該地皮面積約38,353方呎，呈不規則形狀，可建總樓面約57,524方呎。據出售章程資料，地盤坐落近海低窪地區，颱風吹襲期間，有機會受風浪影響，故要求發展商在發展範圍自費興建海堤等設施，而項目規定要在2026年12月底前完成。

普縉執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典指出，地皮西面以外的一段範圍，中標財團需負責鋪設路面、排水及污水渠等設施，將來政府要求時需要交還。惟地盤面向白沙灣，景觀優美，亦可受惠快將完成的西貢公路改善工程第一期。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，該幅地皮坐落新界豪宅區，近期區內住宅做價不錯，相信競投反應不會太弱，估計可收到6或7份以上標書，每方呎樓面地價料約9,800元，折合約5.18億元。而綜合市場預計呎價介乎7,000至於10,000元。

資料顯示，西貢區對上一次推出市場的住宅地，為2015年4月批出的西貢對面海康健路地皮，由信和置業以6.09億元投得，每方呎樓面地價約11,804元。

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