樓價UPDATES：港島區單幢樓「4球」有找

港島區單幢樓樓價4球有找，筲箕灣永華大廈僅以368萬港元獲上車客承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣永華大廈低層E室，實用面積約326方呎，樓價毋須400萬元，故獲外區上車客垂青，並斥368萬元購入自用，實用呎價約11,288元。

●鰂魚涌康蕙花園8月暫錄約4宗買賣，平均實用呎價約18,045元，最新錄得1座高層E室，實用面積524方呎，三房間隔，開價1,030萬元，放盤兩日內，議價後以990萬元沽出，實用呎價18,893元，原業主則於2017年以793萬元購入，持貨3年帳面獲利約197萬元離場。

●北角天寶大廈B座低層D室，實用面積1,141方呎，三房連工人房間隔，享海景，區外換樓客斥2,300萬元承接，實用呎價20,158元。

●北角半山寶馬山花園7座低層B室，實用面積588方呎，望內園景，叫價1,100萬元，買家熟知此類單位數量少，供應有限，視察單位後即時還價，終獲減價32萬元，以1,068萬元成交，實用呎價18,163元。

●灣仔海源中心頂層單位，實用面積約328方呎，原則為兩房後改為一房間隔，連230方呎天台，近日以約700萬元沽出，實用呎價約21,341元，屋苑現時約有4個單位放售，叫價由660萬元起。

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九龍區

●將軍澳領峯7座左翼極高層B室，實用面積731方呎，屬套三房連士多房間隔，吸引睇樓多時區內客趁機承接，成交價950萬元，實用呎價約12,996元，原業主於2014年8月以585萬元購入，轉手帳面獲利約365萬元。

●啟德1號8月至今啟德1號錄約6宗租務成交，包括2座低層F室，兩房間隔，望內園景，實用面積約507方呎，業主以約20,000元放租4日，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元或1成，以18,000元租出，實用呎租約35.5元，業主於2016年9月以約740.4萬元購入上述單位。

●西南九龍瓏璽1座中高層C室，望海景，四房連雙套房間隔，實用面積約1,269方呎，以約63,000元放租三個月後，獲外籍客接洽，議價後減價8,000元，以約55,000元租出，實用呎租約43.3元，低市價約13%，新租客為外籍家庭客，睇樓三次後即拍板承租。

●奧運站一號銀海6座低層A室，實用面積955方呎，套三房間隔，望海景，吸引專業人士承租，月租42,000元，實用呎租約44元，業主於2005年10月以約1,203.8萬元購入，回報率約4.2厘。

●大角咀奧城．西岸中高層A室兩房戶，望樓景，實用面積約461方呎，以約19,000元放租1個月，後吸引區內客洽詢，議價後以18,800元租出，實用呎租約40.8元，新租客為一對朋友，睇樓兩次即決定承租。

●旺角居屋富榮花園8座低層4室，實用面積592方呎，三房間隔，吸引綠表用家承接，於未補價第二市場售717.5萬元，實用呎價約12,120元，原業主於2014年7月斥資約424萬元購得，是次轉手帳面獲利約293.5萬，升值近7成。

●長沙灣碧海藍天1座中低層E室，實用面積約502方呎，兩房間隔，望市景，由今年7月中開始放盤，原叫價900萬元，經議價後減價60萬元或約6.7%，最終以840萬元交吉形式沽出，實用呎價約16,733元。

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新界區

●馬鞍山中心2座頂層單位，實用面積約364方呎，兩房間隔，望海景，今年8月初放售，原先開價670萬元，日前終以655萬元交吉形式沽出，減價15萬元或約2%，實用呎價約17,995元，屋苑現時約有24個單位放售，最低入場價由同類型單位的620萬元起。

●沙田第一城8月暫錄11宗成交，包括35座中層B室，實用面積707方呎，套三房間隔，日前以999萬元易手，實用呎價14,130元，原業主則於2001年以258萬元購入，持貨19年帳面獲利約741萬元離場，單位升值約287%。

●沙田帝堡城5座高層G室，實用面積863方呎，套三房間隔，日前以1,180萬元易手，實用呎價13,673元，原業主則於1999年以459萬元購入，持貨21年，是次沽出單位帳面獲利約721萬元。

●大埔太湖花園3座中層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，開價約630萬元，議價後以605萬元承接，實用呎價15,125元。

●大埔新達廣場1座中層C室，實用面積489方呎，兩房間隔，望海景，原先開價768萬元，放盤兩個月，減價33萬元，減幅4.3%，獲用家以735萬元承接，實用呎價15,031元。

●元朗錦綉花園H段第二街雙號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，外望樓景，放盤約兩個星期，原業主叫價1,100萬元，減價50萬元或約4.5%，最終以1,050萬元交吉形式沽出，實用呎價約12,382元，該盤本月至今累錄7宗二手成交，平均實用呎價約13,092元。

●元朗YOHO MIDTOWN第5座低層G室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望園景，由750萬元微減2萬元，以748萬元獲買家承接，實用呎價約15,747元，屋苑8月暫錄約3宗二手成交，平均實用呎價約17,291元。

●天水圍居屋天盛苑M座中層2室，實用面積650方呎，三房兩廳連套廁設計，外區綠表客即睇即買，未補價第二市場以518萬元購入自用，實用呎價為7,969元。

●屯門瓏門3座中層C室，實用面積約596方呎，三房兩廳間隔，放售一個月後，由叫價950萬元減價30萬元或約3%，以920萬元易主，實用呎價約15,436元，現時屋苑約有3個買賣盤提供，入場費由約950萬元起。

●屯門居屋兆隆苑高層2室，實用面積385方呎，一房一廳間隔，區內客為鄰近家人居住方便照應，加上業主有700元的議價空間，便月租以9,800元即睇即租，實用呎租25.5元，如以同類型單位的市價約430萬元計算，租金回報率達2.7厘。

●屯門居屋兆禧苑B座低層10室，實用面積415方呎，兩房一廳間隔，原業主增加議幅，減價達15萬元，於已補價自由市場以415萬元沽出，實用呎價10,000元，稍低市場價。

●屯門市廣場7座低層A室，實用面積438方呎，兩房間隔，以12,300元租出，實用呎租約28.1元，新租客為單身人士，參觀上址後隨即洽租，單位叫租13,000元，經議價後，減價700元或5.4%租出。

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