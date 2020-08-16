新盤動向：御海灣兩日暫沽8伙 同期市場最多
2020年08月16日 20:43
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御海灣
屯門區上車新盤持續熱銷。市場消息透露，新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，自上周五(14日)晚上展開新一輪銷售至今，期間已速沽29伙，令項目累售單位增至181伙，佔以價單形式銷售的可售單位約9成，平均成交呎價約18,500港元，套現超過11.8億元。若單計周六、日兩天項目則暫錄8宗成交，成為期內一手住宅市場銷量之冠。
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