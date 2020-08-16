內地散戶也炒美股　寧願捱夜原因係...

外國傳媒報道，有數據顯示，愈來愈多中國內地散戶寧願捱夜也要關注美股。

報道指出，內地散戶交易美股最重要的平台富途證券應用程式(App)數據顯示，今年首季的成交量按年暴增2倍以上，到了第2季繼續增加，成交量達554億美元。

內地散戶買美股的原因主要為美股限制較鬆，例如中國股票難以沽空及股價有升跌幅限制，美股則沒有這麼嚴格。更重要的是，相比內地股市，美股更「理性」，不像中國股市不時出現泡沫、然後爆破，以及股價高到不合理。再者，目前在美國上市的中國企業已達400家，也是內地散戶進軍美股的原因之一。

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