中證監前主席肖鋼：內地資本市場需要長線投資者

中國資本市場建立至今踏入30周年。中國證監會前主席肖鋼作為資本市場重要見證者之一，亦曾擔當監管者，他對內地媒體指，內地資本市場並不缺少資金，但真正長期投資的資金卻不足，必須從長期視角切入，建立起長期投資者制度。

他重申，中國從來沒有像今時今日這樣需要資本市場，這是內地進入工業化後期實現經濟創新驅動、產業轉型升級，及高質量發展的必然選擇。有關吸引「長錢」入市方面，不妨對真正採取長期策略的機構投資者建立公開備案名單，使其在發行詢價、定價、配售過程中發揮更大作用，獲得更多機會，就會自願承擔長期投資的相應責任，促進市場流動性、波動性、平穩度與市場功能相匹配。

近期市場熱議的中概股「回流」，他相信，將對內地資本市場具有重要意義。包括有利於改進上市公司結構、改善A股回報率、有利增強內地資本市場的國際競爭力，以及有利於維護內地科技及經濟安全，做好外部衝擊的應對工作。即使內地資本市場在全球的地位已在短期內得到顯著提升，但總體而言，仍是新興加轉軌的市場，處在全球第二梯隊，未來發展仍然任重道遠。近期美國對中資公司推行不少限制措施，這既不利於內地公司海外融資，也不利於美國資本市場發展，可說是損人害己。

隨着內地資本市場各項改革加速，市場上有關「T+0」交易的呼聲也此起彼落。他續指，藍籌股率先試行「T+0」交易風險可控。「T+0」是境外資本市場普遍采用的一種基礎制度，44個全球主要市場中有42個市場允許「T+0」，長遠來看在A股市場實施「T+0」是交易制度未來改革的一個方向。但在目前內地個人投資者佔比極高的情況下，何時實施、怎樣實施「T+0」交易必須慎之又慎。

不過，投資者更關心的可能是短期市況，尤其是指數漲跌恍似是監管者的「魔咒」，監管本位及市場指數之間的關係能否好好平衡，往往成為難題。肖鋼稱，股市屬於虛擬經濟形態，也是一個風險市場，目前重點應防範槓桿資金帶來的風險及衝擊，嚴格禁止銀行資金違規或繞道流入股市。

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