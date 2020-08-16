國金前瞻：美救市方案懸而未決惹憂　多家零售商有季績

美股三大指數上周五(14日)個別發展，當中標指收報3,372點，並連升三3周，距離紀錄高位不足1%。不過，美國國會仍未能就新一輪財政刺激方案達成協議之際，參議院已進入休會期，部分分析員憂慮一旦市場突然將「無法達成協議」的可能性反映出來，大市會迎來波動。

聯儲局官員和經濟師等早已強調，一旦政府開支突減，可能打擊經濟自疫情重創中復甦的步伐。National Alliance市場策略員霍根預期，股市將於8月淡季呈現橫行，到9月可能對大選前景作出負面反應，同時亦受疫情發展影響。

穆迪首席經濟師贊迪形容，當地7月零售銷售數據是完美的V形復甦表現，但警告若沒有為個人以至州份提供更多援助，復甦勢頭將難以持續，又指類似2008年金融海嘯的情況可能重演，當年大市在國會同意打救銀行業前大跌。不過，他預期國會能於9月達成規模1.5萬億美元的刺激方案。

其他消息方面，美企業績期屆尾聲，本周有多家零售商公布季績，包括沃爾瑪、家得寶和Target；聯儲局會公布上次議息會議紀錄。

市場另一焦點是金價，現貨金上周激烈波動後，上周五收報每安士1,945.12美元，全周累挫4.4%，是6月以來首跌，並是3月以來最大跌幅。商品期貨交易委員會(CFTC)資料顯示，對沖基金於上周二(11日)止一周，持有押注金價上升的長倉合約大削9.6%，減幅是3月以來最大，與金價突跌不謀而合。現貨銀上周亦累跌6.5%，至每安士26.4463美元。

不過，瑞信將明年金價預測上調至2,500美元，原因是「完美風暴」將推動金價。

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