新冠肺炎：大新杏花邨分行再有員工確診

大新銀行周日(16日)確認，接獲杏花邨分行第2位員工確診感染新型冠狀病毒的個案。該分行於2020年8月12日接獲第一宗員工感染個案時，已即時關閉以進行全面及徹底的清潔和消毒，該行將會再度為該行加强清潔和消毒。

該分行所有的員工，及其他曾與他們有緊密接觸的同事，都由8月12日開始被安排居家隔離，並正等候新型冠狀病毒檢測結果。目前大部份員工都已獲通知陰性檢測結果。

該行會陸續盡快通知所有被確定最近曾與受感染員工有密切接觸的客戶。

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