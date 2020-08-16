【大師對撼】巴菲特上季沽富國銀行　 泰珀反增持

國際「大孖沙」上周五向美國證交會提交文件，披露季度投資持倉變化。當中「股神」巴菲特投資旗艦巴郡於第二季新買入2,090萬股金礦企業Barrick Gold，價值約5.63億美元(約43.9億港元)，一反向來對投資黃金的謹慎作風，同時減持多隻銀行股，包括其愛股富國銀行，更將高盛「清倉」，反觀著名對沖基金經埋、2008年金融海嘯後狂撈銀行股而大賺成名的泰珀則大幅增持富國銀行，意味他與「股神」鬥眼光！

巴菲特以往並不熱衷投資黃金，認為黃金不如企業或農場，不具生產力，但疫情爆發以來金價急漲，惠及金礦商邊際利潤上升，增加投資吸引力。不過，巴菲特也並非從未投資過貴金屬，回看他於1997年買入1.29億安士白銀，押注白銀將出現供不應求，當時大部分買入價不足每安士6美元，並於不久後脫手。

馬里蘭大學史密斯商學院金融學教授David Kass認為，以規模來看，投資Barrick Gold的決定很可能來自巴郡兩名投資經理庫姆斯和韋施勒，無論如何，這項突如其來的投資可被視為對沖潛在艱巨時刻的舉措。

至於巴菲特向來鍾情的銀行股，在疫情下備受衝擊。披露顯示巴郡上季減持多隻銀行股，包括減持富國銀行8,560萬股或26%，及減持摩根大通3,550萬股或62%，信用卡公司Visa和萬事達卡同遭減持。減持後，意味巴郡不再是富國銀行最大股東，巴菲特早於1989年首次買入該行，之後即使捲入違規開戶醜聞仍然力撐，有時還會因此遭外界批評。

更甚的是，巴郡上季沽清高盛，相關股份於首季底時價值約3億美元，但近周接連增持美國銀行，現時持有美銀約12%股權。此外，巴郡上季一如之前透露般，沽清4家主要美國航空公司的持倉。

不過，泰珀與巴菲特唱反調，上季增持了120萬股富國銀行，截至6月底止持倉共190萬股。泰珀上季還新買入萬事達卡和美國電話電報(AT&T)。

「賺錢之神」普爾遜則繼續其黃金好友本色，上季新買入金礦股Equinox Gold，亦增持了Barrick Gold。其他大戶則較注意疫情下的「宅經濟」，例如國際炒家索羅斯上季新買入15.3萬股中國電商阿里巴巴，價值約3,300萬美元，亦新買入2.25萬股網絡電視Netflix，價值約1,020萬美元。

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大戶上季部分持倉變化

巴菲特(巴郡)

新買入：Barrick Gold

減持：富國銀行、摩根大通、紐約梅隆銀行、PNC Financial Services、Visa、萬事達卡

沽清：高盛、聯合航空、美國航空、西南航空、達美航空

泰珀(Appaloosa Management)

增持：富國

新買入：美國電話電報(AT&T)、萬事達卡、華特迪士尼

普爾遜(Paulson & Co.)

新買入：Equinox Gold

增持：Barrick Gold

索羅斯(索羅斯基金管理)

新買入：阿里巴巴、京東、Netflix、萬事達卡、微軟

增持：亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)、Visa

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