東方日報B1：禁聚令拖累　新盤交投縮三成

新冠肺炎第三波疫情大爆發，衝擊本港樓市。政府自上月底開始收緊禁聚令，發展商隨即拖慢推盤步伐，根據本報統計，8月首半個月全港新盤合共僅錄逾550宗成交，較上月同期逾800宗，大幅跌逾三成。由於中價盤減慢推售，期內銷量主要來自上車細單位，平均每伙交易金額只約700餘萬元，較七月急挫逾40%。

據一手銷售資訊網資料，本月新盤交投明顯以上車細單位主導，令單月平均每戶做價跌穿千萬元關口，屬近七個月以來首次。暫錄交投量主要來自恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，該盤自月初開始以疫情價推出發售，首兩輪銷售暫已沽出369個單位，套現約17億元。

由於項目售出單位全屬開放式至兩房細戶，平均每伙做價僅約460萬元，最高成交價約728.84萬元。不過，若以呎價計算，該盤表現相當理想，暫時售出單位的平均成交呎價約為14,237元，最高呎價更達19,163元。發展商亦表明，加推單位已逐步加價，稍後可望擺脫「疫情價」。價單顯示，該盤最新推出單位中，部分料已累積加價逾一成。

業界人士指，受制於疫情及禁聚令等措施未見放寬，下半月發展商推盤態度料保持觀望，部分原定有機會登場新盤將延遲推出，料令一手交投量偏淡，最終全月相關交投量可能只有少於1,000宗水平，較上月全月減少。而過去兩日未有大盤加推單位應市，期內僅錄逾25宗一手交投，按周急跌近九成，以屯門御海灣沽約8伙最多。

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