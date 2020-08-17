港產科企「疫」市突圍

疫情打擊各行各業，但港產科技公司卻成為逆市奇葩。智慧物流平台Zeek受惠疫情期間外賣商機，今年目標收入按年大升逾2.3倍至逾億美元（逾7.8億港元）；助海外遊戲開發商打入內地的淘騰互動，累計新註冊數目按年升逾三倍；而幫助網店物流的e+Solutions近期生意亦倍增。是次《創意新勢力》為大家分享這三家本地科技公司的故事，看看香港人如何逆市掘金！

【Zeek轉攻外賣 收入望達7.8億】

Zeek不是直接服務消費者，但餐飲商則對這間智慧型物流公司相當熟悉。創辦人兼行政總裁趙家祺在2015年於內地創立科技物流公司，但由於內地競爭太大，於是他便到香港和東南亞找尋機會，2019年正式成立Zeek。

該公司為餐飲商提供軟件即服務(SaaS)的解決方案，由餐牌、優惠碼、到派送範圍、時間以至市場營銷等均有提供，餐廳只需要上載自己的餐牌和產品就可以。他指，早前很多餐廳暫停堂食，但對外賣服務需求增長卻近一倍：「疫情令餐飲商較關注外賣生意，亦希望自己搭建一個平台。」

該公司去年收入約3,000萬美元(約2.34億港元)，今年希望能達到1億美元(約7.8億港元)，按年大增逾2.3倍。雖然上半年公司仍未錄得盈利，但他預算公司第三季開始會有錢賺。的確，此次疫情推快了香港和東南亞的業務，上市計劃或會提早至3年左右，目標在2022年底或2023年在香港主板上市。

此外，該公司未來一輪的融資金額將至少有5,000萬元，往後希望業務更多元化外，亦可有足夠資金拓展其他市場，該公司有意今年進軍越南和馬來西亞市場。

Zeek在短短數年之間生意額大幅上升，趙家祺教路：「創業的要訣是肯嘗試、不要怕失敗。創業家的情緒智商要很高，因為可能失敗一百次，最後一次才成功，所以創業要有預備失敗的心態。」

目前通過該平台的訂單中，香港外賣加上貨運的訂單量每天超過1萬，新加坡則接近3,000至4,000，泰國則接近一千，香港飲食類訂單較多，佔整體六至七成。

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【淘騰互動助海外遊戲商拓華】

港人鄧偉強(Donald)在創業前已在跨國企業從事資訊科技工作逾10年，自言喜歡做「勞作」，創造一些有趣的東西。

他發現在互聯網世界中，電子遊戲的市場規模僅次於電子商貿，而中國是全球主要遊戲市場，潛力巨大。然而，不少大型遊戲發行商仍沿用較傳統的方式，通過世界各地的遊戲展認識遊戲開發商、商討合作條款，令遊戲發行時間延長。

再者，內地市場雖大，供應卻很小，每年在內地新推的遊戲佔全球很小的比例，於是他在2015年創立淘騰互動(APPTUTTi)，現為公司行政總裁，期望彌補這缺口，讓海外遊戲開發商更方便和快捷打入內地市場。

公司提供24小時開放平台，各地遊戲開發商除註冊和提交遊戲外，也可看看有否賭博、政治等內地敏感元素，把內容翻譯成中文後，再把帳戶註冊方法轉為QQ、微博等內地可使用的方式；付款方法則加入微信支付、支付寶等內地方式，令遊戲與中國市場兼容和更具競爭力。

今年受疫情影響，多個遊戲展會取消或延期，帶動公司生意大升。截至六月中，該公司累計獲約5,700間遊戲開發商註冊，較去年底升1.4倍，較去年同期更增3.2倍。而平台上註冊遊戲開發商旗下遊戲的首季每日活躍用戶按季升82%，近月續升。

他續指，現時公司累計融資約500萬美元，包括來自新加坡、印尼和日本投資者，料今年可收支平衡。

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【e+Solutions提供跨境電商物流】

另一間科技物流公司e+Solutions以往是主力做空運和海運服務的傳統貨運代理公司，項目經理葉翠玲指，公司在一四年開始設有跨境電商服務，提供物流服務到亞馬遜貨倉。到2018年，公司創立e+Solutions，眼見多了客戶想做更多B2C(商家對顧客)生意和網店，但時間和資源限制個體戶的生意規模，所以公司便為中小型網店提供電商物流服務。

她稱，公司發展面對最大的困難是客人經常以為他們是速遞公司：「因為電商物流概念在香港不夠普及，店主以為物流就是Last Mile，即是最後嗰程送貨到家，但其實物流涵蓋的元素是很多元化的。」

她表示，一開始花了很多時間向商家解釋電商物流概念，如把概念圖像化，開設Facebook專頁，拍一些短片讓店主理解倉庫運作和容量。公司也有和生意拍檔舉辦講座，提供建構網店的支援，以及負責後面的出貨、 存倉和數據整合等。

一般物流公司要求客人貨物數量和倉儲空間大，但e+Solutions針對中小型客戶，讓他們自由選擇貨架數量，收到訂單後，替客戶存倉、執貨、包裝、送貨到速遞公司或速遞公司上門檢查收貨。另外也可以替客戶運送海外貨物到貨倉。而疫情令更多中小企開始嘗試經營網店，亦令e+Solutions的生意額按年增長超過一倍，並將拓展上海、新加坡、馬來西亞和南韓等市場。而公司今年目標是生意額按年升兩倍，現時已按年漲一倍。

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