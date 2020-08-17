【名家筆陣】許照中：肆意打壓中資　美必自食惡果

美國特朗普政府借國家安全為由，在商業行為上屢次打擊中國企業。繼華為及中興之後，近日又向由中國北京科創企業字節跳動創立，國際市場總部設在美國的TikTok挑起事端。

字節跳動在2012年創立，於短短不到八年，其所硏發的短片產品便風行海內外。在內地是以大家耳熟能詳的抖音營運，擁有跟抖音同等功能的TikTok，則是專攻海外市場，同時以美國為總部，專注國際市場開發。

TikTok自2018年面世以來，在短短兩年間，除了在美國，更在全球各地成為最受歡迎的應用程式之一。根據Sensor Tower的數據顯示，於2020年4月，TikTok和抖音的全球下載量合共突破20億次，成長速度驚人。

TikTok獨立於內地的抖音，總部及數據資料庫均設在美國，與抖音的資料庫並不相通，因此不存在美國或其他各國用戶資料會有外洩，被內地取去的問題。特朗普政府以牽涉國家安全為由，強行打壓，威嚇脅迫要停止TikTok在美國的運作，繼而又讓TikTok可以在9月15日前，跟微軟或任何美國公司洽談出售其股權。

除此之外，特朗普更以「收租人」與「租客」關係自喻，要在這宗強制交易上分一杯羹，認為交易達成的金額其中部分必須上繳財政部，無疑在字節跳動的身上再加一刀。

字節跳動本身是一家民營科創企業，抖音或TikTok的這個產品跟美國的Facebook等大致類同，只是一個用以娛樂、具短片創作功能等的網上社交媒體。因此，美方借國家安全問題對TikTok進行打壓，便猶如它近年來打擊華為及中興等中國企業的伎倆，都是以國家力量對正常商業活動的無理干預，其實是極度不公平，長遠下去，必然會損害環球企業與美方企業合作和投資美國的信心，最終是美方自食惡果。

字節跳動將TikTok的總部和數據庫都設在美國，和盡量僱用當地專才參與經營，目的在顯示TikTok是完全獨立於內地，無奈美方仍然封殺。從另一個角度來看，或許可以視作對於一向迷信美國的制度優勢和經濟競争力，嚮往到美國發展的亞洲地區尤其是中國的年輕人，以及還在醉心部署要到美國市場上市掛牌的內地企業的一個警惕。

瑞幸咖啡事件被美方用作藉口，打擊在美國上市的中概股在前，TikTok被強迫售予美方同業在後，雖然都令人不勝困擾，但無疑可降低內地人對美國市場的憧憬，增強在美上市中概股回流的決心。香港股市必定可以成為最大的得益者，綜觀本港於《港區國安法》生效，諸方施加無理制裁之下，資金並未流走，港元匯價維持強勁，股市近月的日均成交額逾千億元，可見一斑。

執筆時，看到特朗普指美國取消香港的特殊待遇，將有助美資奪回更多證券交易的業務報道，反映他不知道原來美資過去30年在本港賺取了以百億元計的利潤，都是拜有機會參與內企在港上市與交易所致，而且至今與歐資大行仍然在本地市場有壟斷性的地位。他要取回更多證券交易業務，倒要看看這些既得利益者會否答應。

六福金融主席兼行政總裁 許照中

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構）

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