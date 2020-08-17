楓葉教育共獲最多3.83億坡元貸款融資
2020年08月17日 07:11
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楓葉教育(01317)公布，貸款人同意提供總金額最多為2.25億元新加坡元(下同)的定期貸款融資，最後到期日為於動用定期貸款日期後3年的日期，定期貸款融資的所得款項將用於悉數結清銀行債務。
此外，公司獲貸款人同意提供總金額最多1.58億元的過渡貸款融資，假設延長選擇權乃根據過渡貸款融資協議行使，最後到期日為於動用過渡貸款融資的日期後350日的日期，過渡貸款融資所得款項將用於支付部分的第一批代價。
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