楓葉教育共獲最多3.83億坡元貸款融資

此外，公司獲貸款人同意提供總金額最多1.58億元的過渡貸款融資，假設延長選擇權乃根據過渡貸款融資協議行使，最後到期日為於動用過渡貸款融資的日期後350日的日期，過渡貸款融資所得款項將用於支付部分的第一批代價。

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