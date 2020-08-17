【專家點評】周樂樂：國內基本盤具韌性　關注內循環主線

過去一周，A股因利淡的金融數據與中美摩擦而表現弱勢，包括上證綜指、深證成指在內的主要指數全線下跌，其中創業板指跌幅最大。申万一級行業來看，15個行業漲，13個行業跌。一周最強的五大行業是房地產漲2.87%、銀行漲2.85%、交通運輸漲2.37%、食品飲料漲1.66%、建築裝飾漲1.41%。數據上來看，前期熱門板塊醫藥生物、電子科技、航天軍工、黃金等板塊輪番走低，而銀行、地產等低估值行業走勢明顯好於其他行業，顯示市場資金選擇從前期的熱門高估值的行業切換到房地產、銀行、交通運輸等低估值板塊，市場氣氛趨於謹慎。

市場消息方面，市場關注的焦點在於中美關係的走向與國內經濟的恢復情況。今年，美國在軍事、科技、人員往來等方面對中國採取了各種壓制措施。先是對華為的晶片供貨渠道進行封殺，接著又開始淨網行動計劃，今年8月7號美國總統特朗普簽署兩項行政命令，將在45天后禁止美國任何個人或實體與TikTok和微信進行任何交易。目前美國和中國高級官員將於8月15日召開電話會議，雖然有消息說特朗普對中國第一階段協議兌現度滿意，但是整體來看，8月份中美關係不確定性依然較大，美國疫情仍未得到控制，特朗普在選舉前可能會對中國有更多動作。若事態持續升級，那麼可能將對A股情緒產生持續影響。國內經濟恢復繼續趨好，7月的進出口數據向好，顯示了國內經濟獨特的韌勁，而7月社融和貸款均低於市場預期，主要是央行寬信用的力度暫時減弱，這也反映出經濟回暖背景下，非常規性貨幣政策工具逐步退出，同時，也反映出高層避免樓市與股市瘋牛的意圖。

另外，目前在弱美元的宏觀場景下，資本在不斷流入國內市場，7月境外機構債券託管面額為23,441億元，同比上漲38%，當前的十年期國債利率已經重回3%上下，與疫情暴發前相當，人民幣債券的高收益不斷吸引海外投資者加大增持。匯率方面最近兩個月以來，人民幣表現強勢，對美元匯率從7.18一路上漲到了6.94，最高上漲了2400個基點，而美元指數則從高點跌去了10%，筆者認為主要原因是國內經濟的復甦態勢好領先其他經濟體，以及央行理性克制的貨幣政策。

綜合來看，中美摩擦將在未來兩個多月成常態，投資者風險偏好降低導致市場震盪加劇。然而，中國高層繼續推動資本市場改革，如：新推出中國版公募REITs等，以及經濟基本面與央行政策，有望繼續吸引國際氾濫的流動性。短期的擾動有望帶來介入良機，建議關注光伏、小家電、新能源汽車、家居、國防軍工、醫藥、科技等內循環最為受益的行業和相關企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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