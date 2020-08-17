【市前重點睇】道指期貨向好 金價先升後回

美匯指數弱見93.02；離岸人民幣(CNH)高見6.9413；港匯報7.7508；美元兌日圓徘徊於106.56；歐元報1.1849；英鎊處1.31。金價先升後回，暫處1,943美元水平。布油反覆企45美元關；紐油報42.3美元。道指期貨升逾80點。

●日本次季GDP收縮27.8%，差過市場預期

●港股ADR指數偏軟，按比例計算，收報25,102點，跌81點。

●美國10年期國債孳息率跌1.14點子，報0.7094厘。

●國際油價上周五受壓，紐約9月期油收報每桶42.01美元，跌0.23美元或0.54%，全周計累漲1.92%；布蘭特10月期油收報每桶44.8美元，跌0.16美元或0.35%，全周累升0.9%。

●國際金價上周五偏軟。紐約12月期金收報每安士1,949.8美元，跌20.6美元或1.1%，全周計累跌約3.9%，結束自6月5日以來，連續9個星期的升勢。

●歐洲股市上周五收市受壓，英國富時100指數收報6,090點，跌95點或1.55%；法國CAC指數收報4,962點，跌79點或1.58%；德國DAX指數收報12,901點，跌92點或0.71%。

●美國總統特朗普於上周五頒令，字節跳動須90日內出售TikTok在美業務。

●新冠肺炎：明年疫苗市場規模料逾1,500億元。

●【全球攬炒】日本第2季經濟勢勁縮27%，安倍政府如何應對？

●【零售浩劫】英快速時尚巨頭Topshop中環旗艦店即將關門。

●【亂世買金】「完美風暴」來襲，瑞信上調明年金價預測至2,500美元。

●【大師對撼】巴菲特上季沽富國銀行，著名對沖基金經埋泰珀反增持。

●中證監前主席肖鋼：內地資本市場需要長線投資者。

●內地擬將數碼人民幣試點擴至北京、香港等地。

●美國商務部公布，7月零售銷售按月增長，由6月向上修訂後的7.5%放緩至1.2%，遜市場預期增加2.1%，但總銷售金額已超過疫前水平，按年計亦增長2.7%。

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