【股民熱話】金九銀十 投資有可為有可不為…

眨眼又正值8月中旬，接下來的就是內地的「金九銀十」消費旺季。過去這段時間，內地的旅遊消閒產業興旺，但今年在新冠肺炎疫情的大背景下，也許會與往年有所不同。

首先，由於多地的旅遊入境尚有限制，至少內地居民出國旅遊的人數將會大受限制，航空股難以受惠。

第二，即使在國內，部分地區聯合推廣本地旅遊，但今年內地大範圍出現水災，在天災破壞後，旅遊景點建設復修需時，相信本地旅遊如何推廣，都難復常年勇。

第三，居民的消費信心大不如前，皆因如今生意難做，搵工亦困難。7月份內地城鎮調查失業率為5.7%，按月僅持平，即景氣度的恢復可能未如預期；其中青年人口調查失業率有所上升，而青年人口本來正是最具消費潛力的一群，但在收入減少之下，大概消費意欲亦會受到影響。

此外，最新政府高層公開呼籲不要浪費食物，無論官場抑或民間都採取行動，打擊過度的食物消費，相信官方及商務用餐開支會有所壓縮，或令「金九銀十」期間相關領域消費不進反退。

因此，面對今年與眾不同的「金九銀十」，投資者第一不能過於「勇武」進場，即別過分憧憬行情而瞓身入市，因實體經濟整體展望仍充滿重大不明朗因素；第二是避開不利板塊，如餐飲股及旅遊股，皆因同比銷售相信好大機會倒退，老實講若要有得炒8月都先行炒起了，至今未見炒作，說明實難寄厚望。

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020