歌禮製藥：ASC22 IIa期臨床試驗完成首例乙型肺炎患者給藥

ASC22(恩沃利單抗)IIa期臨床試驗是一項單劑量遞增研究，採用三種皮下給藥劑量(0.3、1.0和2.5 mg/kg)，以探討ASC22(恩沃利單抗)在慢性乙型肝炎患者中的安全性和有效性（ClinicalTrials.gov註冊號：NCT04465890）。

公司相信，由於慢性乙型肝炎病毒感染中的T細胞衰竭為影響免疫耐受性的重要因素，因此阻斷PD-1/PD-L1路徑或為改善特定T細胞功能並實現慢性乙型肝炎臨床治愈的有效免疫療法。

除ASC22外，公司還有其他3種用於治療慢性乙型肝炎的藥品或在研藥物，即市售藥品派羅欣®及兩種內部研發的臨床實驗前或待臨床實驗在研藥物。

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