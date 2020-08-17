【專家點評】古勝：5G概念股有得炒？
2020年08月17日 08:15
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(Getty Images圖片)
近日港股牛皮，自7月7日高見26,782點之後，恒指回調至本月初於24,200點水平築底，近日指數慢慢爬升回25,000點樓上，形態似做緊圓底，後市關鍵是升穿250天線25,800點、兼且企穩其上，咁恒指先有機會重上26,000點，甚至更高。而上周五(14日)恒指公布季檢，阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)及藥明生物(02269)獲納入恒指，美團點評(03690)則無緣染藍，今日各股會有咩表現，大家不妨拭目以待。
喺現今中國、美國及香港三地互為影響的格局中，香港的國際金融中心、經貿及航運中心的地位大受打擊，估計港股後市難有作為，但短線仍然有資金市帶動，各位缸邊友只能見步行步，到咗散水之時，就千祈唔好多留戀，慎防走唔甩。雖然恒指再上的空間都係有限數，但話說回頭，在資金輪動下，不同板塊都有機會炒上，炒股唔炒市仲有啲睇頭。上周最令人驚喜是資金炒起三大中資電訊股，中國聯通(00762)上周四(13日)更單日飆升逾25%，其餘中國電信(00728)及中國移動(00941)都有唔錯升幅。但現階段高追，老古就唔多建議喇！
不如試一試股價長期落後的5G概念股，其實呢個板塊一直都受市場關注，亦有國策支持，但自3月份大調整之後至今仍未有資金炒作，極有機會成為下一次資金輪動的受益者。
先睇股價行得快啲嘅京信通信(02342)，該股過去半年大致喺2.8至3.8元之間上落，近日形態似要向上突破三角形，未來若配合成交量升穿3.5元兼企穩，可以小注追入，上方阻力位在3.9元。至於相對穩陣的中國通信服務(00552)，3月23日低見4.65元，以上周五收市價5.14元計，相距僅1成。而該股4月至今形態似圓底向上，長線睇好可於現價買入，上方阻力6元。
至於中國鐵塔(00788)近日成交量增，似乎有資金埋位。雖然過去5個月股價拾級而下，且受制3月初以來的降軌，但該股7月底至8月初於1.4元水平築底，短線若配合成交升穿1.5元，可考慮小注追入，上方阻力1.7元，向下跌穿1.4元止蝕。
最後，近日中美關係轉趨緊張，而美股三大指數已反彈至高位，納指更已創新高，大鱷索羅斯亦出聲提示有危機，反映環球股市並非風平浪靜。再睇港股向上的動力亦不大，未來或受中美衝突而陷入泥沼，各位缸邊友小心睇路！
東網財經專欄作者 古勝
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