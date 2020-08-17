【專家點評】古勝：5G概念股有得炒？

不如試一試股價長期落後的5G概念股，其實呢個板塊一直都受市場關注，亦有國策支持，但自3月份大調整之後至今仍未有資金炒作，極有機會成為下一次資金輪動的受益者。

最後，近日中美關係轉趨緊張，而美股三大指數已反彈至高位，納指更已創新高，大鱷索羅斯亦出聲提示有危機，反映環球股市並非風平浪靜。再睇港股向上的動力亦不大，未來或受中美衝突而陷入泥沼，各位缸邊友小心睇路！

東網財經專欄作者 古勝

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