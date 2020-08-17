【專家點評】郭家耀：中教頻併購伺機低撈

相對K12教育的監管而言，內地對民辦高等教育較為支持，為民辦高等教育機構帶來發展機遇。內地教育部在國民教育十三五規劃中設定目標，將高等教育入學率從2015年的40%提高到2020年的50%。在增加入學名額及財政預算等政策下，全國總入學率在2019年已達到51.6%。市場估計到2025年，總入學率將達到65%。高等教育入學人數將達到4,000萬人。

職業教育方面，2019年初中央宣布增加招生人數的計劃。2019年職業院校的新學生人數增加至480萬，中央今年進一步宣布職業教育學生新入學人數增加200萬。職業教育可緩解民眾失業壓力，也增加技術人才的供應，帶動行業升級轉型，符合現時國家政策所需。

中教日前公布有條件收購海南賽伯樂教育集團的60%股權，總代價13.56億元人民幣。海南賽伯樂教育集團為海口經濟學院及海口經濟學院附屬藝術學校唯一創辦者。

海口經濟學院屬中國的高等教育機構，是海南最大的民辦本科高校。截至去年底在校學生約4.2萬人，今年普通本科及大專課程的年度招生學額超過1.1萬名學生，今年學士學位課程學費每年由2.39至9.99萬元人民幣。

而海口經濟學院附屬藝術學校乃中等職業學校，2019至2020學年在校人數約1,500名，畢業的學生可通過考試升入海口經濟學院的本科或專科課程。

公司通過收購進一步擴張內地高等教育版圖，鞏固市場領先地位，市場對行動反應理想，前景繼續樂觀。近日股價因配股消息而下滑，應是理想趁低吸納機會。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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