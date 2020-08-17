【專家點評】陳樂怡：內需概念股值得留意
2020年08月17日 08:45
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受惠於正面的疫苗研發消息，環球股市回升，加上本港疫情緩和，市場避險情緒降溫，港股上周由低位100天線(24,263點)逐步回升至25,000點之上。然而，中美局勢發展仍然牽制大市上升空間，兩國高級別會議後的言論將會是短期焦點，料會影響市場對科技戰及金融戰的判斷，恒指主要阻力位維持在250天線(25,802點)。另外，港股業績期繼續，下周港交所(00388)、友邦(01299)及阿里巴巴(09988)接力公布業績，備受市場關注。
新冠肺炎疫情憂慮稍降，投資者風險偏好改善，部分資金由新經濟板塊轉入傳統經濟板塊。走勢落後的本港銀行、地產板塊因而回升不少，但始終經濟展望未容樂觀，相關企業盈利前景仍然受限，因此現階段值博率稍遜。
另外，地方專項債加快發行，基建施工項目自第二季起提速，為工程機械需求帶來支持。內地下半年基建投資料進一步增加，連同房地產市場回暖，工程機械股或會受惠，建議關注率先就中期業績發盈喜的中聯重科(01157)，以及重卡產業鏈龍頭濰柴動力(02338)。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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