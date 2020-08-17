【專家點評】陳樂怡：內需概念股值得留意

新冠肺炎疫情憂慮稍降，投資者風險偏好改善，部分資金由新經濟板塊轉入傳統經濟板塊。走勢落後的本港銀行、地產板塊因而回升不少，但始終經濟展望未容樂觀，相關企業盈利前景仍然受限，因此現階段值博率稍遜。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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