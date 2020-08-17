亞洲股市：日澳股齊跌　韓股休市

亞洲主要股市下跌，日本日經225指數低開99點或0.4%，報23,189點，其後進一步下跌120點或0.5%，至23,169點。

日本公布第2季度實際國內生產總值(GDP)，以年率計收縮27.8%，差過市場預期收縮26.9%，連續第三個季度萎縮，更創1955年有統計以來最劣；前值收縮2.2%。

澳股偏軟，最多跌52點或0.8%，報6,209點。

南韓假期，金融市場休市。

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