亞洲股市：日澳股齊跌 韓股休市
2020年08月17日 08:46
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
亞洲主要股市下跌，日本日經225指數低開99點或0.4%，報23,189點，其後進一步下跌120點或0.5%，至23,169點。
日本公布第2季度實際國內生產總值(GDP)，以年率計收縮27.8%，差過市場預期收縮26.9%，連續第三個季度萎縮，更創1955年有統計以來最劣；前值收縮2.2%。
澳股偏軟，最多跌52點或0.8%，報6,209點。
南韓假期，金融市場休市。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！