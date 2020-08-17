【專家點評】沈振盈：恒指破下降軌　料快重拾升勢

從玄學的角度分析，在上一周已指出，過了「立秋」，正式踏入「甲申」月之後，未來兩至三個月港股應會反覆向好，出現明顯的反彈。上周一大市再一次回試低位之後，恒指反覆升上25,200點水平，若本周能正式突破25,300點之上，估計指數會再度挑戰26,000點關口。

本周每日的股市走勢預測：

周一(壬辰日)為天干屬水地支屬土，土剋水之局，先高後低。

周二(癸巳日)為天干屬水地支屬火，水火交戰之局，反覆上落。

周三(甲午日)為天干屬木地支屬火，木生火之局，走勢強勁。

周四(乙未日)為天干屬木地支屬土，木剋土之局，出現震盪。

周五(丙申日)為天干屬火地支屬金，火剋金之局，先升後回。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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