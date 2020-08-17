【港股開市】小米飆逾5%　美團回吐近半成

港股維持拉鋸局面，恒生指數開市升29點，報25,212點；國企指數高開34點，報10,301點；恒生科技指數跌0.4點，報7,037點。

恒指季檢揭盅，成功「染藍」的小米集團飆5.1%，報16.12港元；爆冷入選的藥明生物飆5.9%，開市報171元。阿里巴巴雖然一如預期進身藍籌，但憂慮成特朗普新制裁目標，股價跌1.7%報242.6元。至於未獲「染藍」的美團點評跌4.8%，開市報209.2元。

藍籌股普遍窄幅上落，九龍倉置業跌2.1%表現最差；被剔出藍籌的信和置業及中國旺旺跌1.8%及1.2%。申洲國際升2.8%，是表現最佳藍籌；舜宇光學升1.8%緊隨其後。

重磅股方面，香港交易所跌0.8%；友邦保險跌0.4%；中國移動跌0.2%，合力拖低大市。建設銀行無起跌；滙豐控股升0.1%；騰訊升0.4%；中國平安升0.8%。

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