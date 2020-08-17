A股快報：三大指數穩升 金融及酒股有支持

內地股市向好，滬綜指高開13點或0.41%，報3,373點；深成指高開53點或0.39%，至13,542點；創業板指數高開13點或0.51%，至2,682點。

板塊方面，飛機製造股漲近2%，次新股升1.4%，金融及釀酒股齊升0.8%，鋼鐵股升0.4%，地產股靠穩；而船舶製造股則跌0.2%。

康拓紅外高開9%，中國衛星高開6%。航天科技集團五院宇航系統總體實行重組。

哈高科及大智慧齊齊升停板。哈高科擬以26.74億元人民幣(下同)收購大智慧15%股份。

中國人民銀行進行500億元7天期逆回購操作，中標利率2.2%，與上次持平；另有100億元逆回購到期。此外，人行進行7,000億元中期借貸便利(MLF)操作。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9362，較上日上調43點子，連升4日。

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