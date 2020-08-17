新加坡7月出口按年增6%　非貨幣黃金出貨飆2倍

新加坡企業發展局(ESG)數據顯示周一(17日)公布，7月份非石油國內出口(NODX)按年增長6%，表現優於預期，相較6月份經修訂的13.9%增速有所放緩。7月出口經季節調整後按月上升1.2%。優於經濟學家預測的上升0.4%；前值為下跌1.4%。

出口增長主要由非電子產品(例如非貨幣黃金，專用機械和製藥)推動，其次是電子產品。月內，非貨幣的黃金出貨量年增227.9%，新加坡在東南亞區域為黃金交易的重要角色，黃金價值的波動都會影響出口表現；製藥產品出口上升15.5%；電子產品上升2.8%。

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