【藍籌執位】鄧聲興指小米可追入 藥明宜觀望
2020年08月17日 10:22
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恒指季度檢討結果令市場相對意外，相關股份周一早間個別發展。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，美團點評(03690)未能「染藍」有點大熱倒灶，但股價由跌轉升，反映投資者認為美團未來「染藍」機會仍大，並看好其今周五公布的業績將會不俗。畢竟美團業務有其獨特性，在內地外賣市場佔有率拋離其他對手，在規模效應下預期可提升利潤，建議已持有美團的投資者可繼續持有。
至於成功進身恒生指數成分股的小米集團(01810)，他認為或可借今次消息、部分基金要補貨的情況下炒至18、19港元水平，投資者可吼位部署。小米周一早間升超過7%，升穿16.5元。
指數方面，他指恒指近日往往在25,000點以下有承接，但當升至近26,000點會受阻，相信短期仍會維持在千多點的波動區間內上落。
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