中國經濟：上半年中企境外發債集資1033億美元

內地引述國家發改委新聞發言人表示，上半年共有164家中資企業境外發行中長期債券264筆，共計1033.1億美元。雖然境外發債總規模受國際資本市場動盪影響同比有所減少，但呈現出「韌性強、成本低、類型多、結構優」的特點，服務實體經濟的作用更加突出，實現了提質增效。

此外，若單計6至7月，一共有84家中資企業在境外發行中長期債券125筆，金額合計459.2億美元。

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