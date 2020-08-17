中國經濟：深圳宣布實現5G獨立組網全覆蓋

深圳市市長今日(17日)在「點亮深圳，5G智慧之城」發布會上宣布，深圳市實現5G獨立組網全覆蓋，率先進入5G時代，未來將大力實施5G+行動，加快構建一流的5G創新生態。

內地傳媒又引述深圳市工業和信息化局表示，截至8月14日，深圳已建成46480個5G基站。截至7月26日，深圳已建成5G基站4.5萬個，提前一個月完成深圳此前8月底前完成4.5個5G基站建設的目標。目前，深圳5G產業規模、5G基站和終端出貨量全球第一。

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