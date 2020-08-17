【專家點評】麥嘉嘉：睇好內需股板塊跑出

美國國債孳息率回升，10年期及30年期國債息率升至個半月高，加上反映市場恐慌情緒的VIX指數回落至22水平，表示市場風險胃納上升，投資者似乎對後市傾向樂觀。港股方面，恒指波幅指數(VHSI)亦回落至21約半年低水平，在風險胃納改善下，資金重投舊經濟板塊。當中，我們看好「內循環」概念。

由於內地疫情防控形勢不斷向好，居民生活秩序持續恢復，消費品市場進一步好轉，居民外出購物和就餐活動逐步恢復，市場銷售穩步回升。7月份內地社會消費品零售總額按年下降1.1%，連續5個月跌幅收窄。除此之外，商品零售更實現正增長。7月份商品零售額按年增長0.2%，為今年內首次錄得正增長。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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