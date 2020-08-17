【全球攬炒】智庫：保就業計劃結束　英國200萬人恐失業

新冠肺炎疫情重創英國經濟，英國智庫估計，當就業保障計劃結束，將有200萬人面臨失業，建議英國政府將該計劃實施到明年3月。

外媒報道，英國智庫公共政策研究所(IPPR)指出，當英國政府過早取消就業保障計劃，政府又沒有提供其他方式支持民眾，英國將可能有超過200萬人失業，失業率將創1930年代大蕭條以來未見水平。

英國政府從8月開始減少對就業保障計劃的支持，但企業自8月起與政府共同分擔兼職員工薪資。IPPR估計，直到10月底前，仍有近300萬個工作崗位因該計劃得以保留。IPPR建議應繼續向僱主提供僱員薪酬的80%至明年3月，估計有關做法耗資79億英鎊，但可以長期保住200萬個職位。

英國推出的就業保障計劃是替參與計劃業主提供僱員薪酬的80%，據悉英國政府已經因應計劃而支付350億英鎊。

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