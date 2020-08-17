【大行觀點】中信：恒指調整料帶動逾20億美元資金流入
2020年08月17日 10:37
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中信證券指出，恒指公司公布季檢結果，將於9月7日生效。其中，以阿里巴巴(09988)和小米集團(01810)為代表的二次上市以及同股不同權公司被首次納入恒生指數和國企指數，美團點評被納入國企指數。此次調整在一定程度上改善了恒生指數和國企指數「低估值、低增長」的困局，同時預計帶動超過20億美元的被動型資金流入以阿里、小米和美團為代表的「新經濟」。
此外，恒生綜指本次調整共納入32家公司，屆時港股通標的池也將隨即調整，結合內地交易所對個股進入「港股通」的要求，預測有25隻標的有望新納入「港股通」。
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