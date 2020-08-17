傳Apple正考慮將iPhone組裝工序遷至越南

外媒報道，美國蘋果公司(Apple Inc.)考察過中國立訊精密一座工廠的設施狀況後，正考慮在越南組裝iPhone的可能性。

報道指，立訊精密越南外事經理Tang Due Bang表示，今年夏季Apple代表確實參訪過立訊，以檢視該廠迅速的建設與iPhone生產的可行性。他表示，對於位於越南北江省Van Trung工業園區裡的工廠，Apple考察重點在於確定其擁有正確的規模、正確的設施，以及具有啟動iPhone組裝之可用的投資資金。

他表示，Apple一直就iPhone生產對立訊越南工廠進行調查，並立訊建廠速度之快留下深刻印象，又讚賞北江省的潛力與當地勤勞的勞工。他表示，Apple提出擴產要求後，這座佔地30公頃的工廠在5個月內就建造完成。

立訊在北江省的投資據傳已經達到2.7億美元(約21億港元)，目前已擁有28,000名勞工，如果該廠獲准生產iPhone，則勞工人數必須增加到約5萬至6萬人。不過目前該廠部分設施尚未達到Apple要求，尤其是與廠邊宿舍有關設施。

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