【瑞通推介】小米及阿里成功「染藍」 　輪證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國零售數據連續3個月錄增長，惟升幅遜預期，另中美首階段貿易協議評估會議押後，道指上周五(14日)收報27,931點，升34點或0.1%，全星期計累升約1.8%。

恒指上周五收報25,183點，跌47點，全周計累漲651點或2.6%，結束連跌四周走勢；今早升超過300點，重上25,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾2,000萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,400萬元，反映投資者繼續看淡後市。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點。

小米及阿里巴巴成功獲納入為恒指和國指成分股，變動將於9月7日起生效。其中，小米「染藍」較令市場感意外，並將會佔恒指權重2.5%，股份上周五收升0.9%報15.34元，今早一度抽升逾6%，高見16.38元之水平。上周五有逾1,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近200萬元淨流入。

美團在今次恒指季檢中，未能成功染藍，只獲納入國指。美團上周五曾漲6.9%至226元，收市升幅收窄至近4%，報219.8元。美團今早最多回吐逾4%，低見209元，其後跌幅收窄至不足1%。集團將於今周五公布中期業績。上周五有超過7億元北水淨買入美團，是當日淨流入最多股份。輪證資金流方面，上周五有逾2,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近1,700萬元淨流入。

美國總統特朗普指正考慮是否禁制更多中資公司，包括將佔恒指權重5%的阿里巴巴。另外，據報阿里旗下螞蟻集團已接受上交所科創板上市輔導。阿里巴巴將公布2021財年首財季業績，券商料最多可按年多賺近30%。股份上周五收跌0.5%於246.8元，今早曾再跌約2%，下試240元支持。上周五有逾210萬元淨流出阿里好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。

港交所將於周三公布中期業績，券商料受投資收益影響，集團或按年少賺約4%，但未來或有更多新經濟公司來港上市續為市場帶來憧憬。港交所上周五未能企穩370元關口，最終收跌近1%於368.4元。今早先好淡爭持，其後升逾2%，突破370元關。上周五有逾640萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流出。

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